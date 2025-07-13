Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''tarihi'' açıklamasını hangi gazete nasıl gördü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare toplantısı öncesi yaptığı konuşmada PKK'nın silah bırakma törenine değinerek, "Bugün yeni bir sayfa açıldı. Son dönemdeki terörle mücadele süreci bir müzakerenin bir al ver sürecinin neticesi değildir" dedi. Erdoğan süreçle ilgili yaptığı açıklamalarında silahın geçmişte kaldığını vurgulayarak, "Biz bir adım atana her kolaylığı sağlarız. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gereğini yaparız" ifadelerini kullanırken, "AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM. Biz bu yolu beraber yürümeye karar verdik" dedi. Peki Erdoğan'ın açıklamaları için hangi gazete hangi manşetle çıktı ? İşte alfabetik sıralamayla 13 Temmuz pazar günü gazete manşetleri...