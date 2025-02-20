''Cumhurbaşkanı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte öne çıkan 5 isim ve oy oranları
HBS Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı. 3 bin 200 kişiyle yapılan ankette katılımcılara ''Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?'' sorusu yöneltildi.
Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. CHP'de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim süreci başlarken, kamuoyu araştırma şirketleri de vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor.
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Son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi HBS Araştırma şirketinden geldi. Ankete katılanlara ''açık uçlu'' olarak, ''Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?'' sorusu yöneltildi. İşte 3 bin 200 kişiyle yapılan anketin sonuçları...
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Yüzde 35,4
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MANSUR YAVAŞ
Yüzde 28,6
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