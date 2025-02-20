''Cumhurbaşkanı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte öne çıkan 5 isim ve oy oranları

Son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi HBS Araştırma şirketinden geldi. Ankete katılanlara ''açık uçlu'' olarak, ''Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?'' sorusu yöneltildi. İşte 3 bin 200 kişiyle yapılan anketin sonuçları...