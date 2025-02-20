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''Cumhurbaşkanı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte öne çıkan 5 isim ve oy oranları

HBS Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı. 3 bin 200 kişiyle yapılan ankette katılımcılara ''Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?'' sorusu yöneltildi.

''Cumhurbaşkanı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte öne çıkan 5 isim ve oy oranları - Resim: 1

Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. CHP'de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim süreci başlarken, kamuoyu araştırma şirketleri de vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor.

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''Cumhurbaşkanı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte öne çıkan 5 isim ve oy oranları - Resim: 2

Son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi HBS Araştırma şirketinden geldi. Ankete katılanlara ''açık uçlu'' olarak, ''Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?'' sorusu yöneltildi. İşte 3 bin 200 kişiyle yapılan anketin sonuçları...

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''Cumhurbaşkanı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte öne çıkan 5 isim ve oy oranları - Resim: 3

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Yüzde 35,4

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''Cumhurbaşkanı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte öne çıkan 5 isim ve oy oranları - Resim: 4

MANSUR YAVAŞ

Yüzde 28,6

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