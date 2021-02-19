Cumhurbaşkanı'na sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı

'HAYALİM GERÇEK OLDU' Cumhurbaşkanı Erdoğan ile törende yaşananları anlatan Selen, "Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman, 'Bir daha yan yana gelebilir miyiz?' diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu.