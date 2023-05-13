Cumhurbaşkanlığı seçimi ve haftanın burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ: Çevrenize karşı davranışlarınız, olaylara, durumlara ve insanlara karşı gösterdiniz yüzünüz ya da verdiğiniz tepkiler, bu hafta hedeflerden uzaklaşabilir ve aşırıya kaçabilir. Özellikle aile bireyleri ve sosyal gruplaşma arkadaşlarınıza karşı; daha nazik, anlayışlı ve esnek olmalısınız. Çünkü şiddete yönelik aşırı hareketleriniz, bu tür ilişkilerin kopmasına, saygınlığınızı ve paranızı kaybetmenize neden olabilir. Haftanın yoğun konuları; para kazanma, yatırımlar, alacaklar, borçlar ya da birikimleriniz ile ilgili olacak. Bu konularda; yeni anlaşmalar, görüşmeler, iletişimler ya da heyecan verici yeni gelişmeler olabilir. Bu alandaki gelişmeler meslek ve kariyer için de şans getiricidir. Gizli duygularınızın, içgüdülerinizin ya da sezgilerinizin yükseleceği zamandır. Bu sizi sanat çalışmalarına ya da gizli aşk ve ilişkilere yöneltebilir. Aile bireyleri ile yakınlaşma ya da birlikte yapacağınız su kenarı geziler, sizin için huzur verici olabilir.