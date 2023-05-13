Cumhurbaşkanlığı seçimi ve haftanın burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: Cumhurbaşkanlığı seçimi ve haftanın astrolojik yorumu...
Haftaya damgasını vuracak olan, Jüpiter’in Mars ve Pluto ile yaptığı T-Kare açıda; öz güven yetersizliği ya da aşırı güven patlaması ile gelen yönetim hedeflerinden sapma, bizi bekliyor. Kavgacı, saldırgan, şiddetli ve dengesiz tavırları tetikleyen gergin bir ortam var. Bu yüzden; zorbalığa, aşırı yönelimlere, karşı tarafı dinlemeden saldırıya geçmeye, yakıcı yıkıcı davranışlara, ölüme yakın durumlara ve öfke patlamalarına çok dikkat edilmesi gereken haftadır. Türkiye’nin yükselen burç haritasında; T-Kare açının odak noktası olan Jüpiter, 10.evde olduğu için bu yerleşim, seçimler ve yönetim ile çok yakından ilgilidir.
Türkiye’nin yükselen burç haritasında; Güneş-Uranüs kavuşumu, yeniliği ve değişimi haber veriyor. Yeniden tazelenme ile eskinin köhnemiş ve gerici yobazlığını artık sona erdirme zamanıdır. Gökyüzündeki bu konumlanmanın getireceği heyecanlı yenileşmenin ve yeni anlaşmanın tadını çıkartın. Ayrıca, Türkiye haritasında Chiron-Chiron kavuşumu, eski hastalıklı yapıların artık iyileşme sürecine gireceğini haber veriyor. Geçiş yapan yenilikçi Uranüs, Türkiye haritasındaki Neptün ile kare açı yaparak; sahteciliğe, aldatmaya, yalanlara ve kandırmaya karşı sert bir darbe indirme hazırlığındadır. Ancak en başta da dediğim gibi köklü değişimler rahat ve kolayca olmayacak. Bu yüzden kontrol ve ölçü içinde kalalım. Gerginliklerden uzak duralım ki Güneş-Uranüs kavuşumunun ışık getiren ve tazeleyen enerjileri hepimizi aydınlatsın.
YÜKSELEN KOÇ: Çevrenize karşı davranışlarınız, olaylara, durumlara ve insanlara karşı gösterdiniz yüzünüz ya da verdiğiniz tepkiler, bu hafta hedeflerden uzaklaşabilir ve aşırıya kaçabilir. Özellikle aile bireyleri ve sosyal gruplaşma arkadaşlarınıza karşı; daha nazik, anlayışlı ve esnek olmalısınız. Çünkü şiddete yönelik aşırı hareketleriniz, bu tür ilişkilerin kopmasına, saygınlığınızı ve paranızı kaybetmenize neden olabilir. Haftanın yoğun konuları; para kazanma, yatırımlar, alacaklar, borçlar ya da birikimleriniz ile ilgili olacak. Bu konularda; yeni anlaşmalar, görüşmeler, iletişimler ya da heyecan verici yeni gelişmeler olabilir. Bu alandaki gelişmeler meslek ve kariyer için de şans getiricidir. Gizli duygularınızın, içgüdülerinizin ya da sezgilerinizin yükseleceği zamandır. Bu sizi sanat çalışmalarına ya da gizli aşk ve ilişkilere yöneltebilir. Aile bireyleri ile yakınlaşma ya da birlikte yapacağınız su kenarı geziler, sizin için huzur verici olabilir.
YÜKSELEN BOĞA: Yakın çevre ve akrabalar, görüşmeler, iletişimlerde aşırılıklar, kariyer ve gelecek planları için şanssız giden gelişmeler ya da zorunlu değişimler yüzünden psikolojik yapınızın ve çevresel ilişkilerinizin bozulabileceği zamandır. Çevreniz ile iyi geçinmek, saygınlığınızı korumak, üzülmemek ve kabuslar görmemek istiyorsanız, bu konularda kontrol ve ölçü içinde kalmalısınız. Aşırı tepkiler vermekten kaçının, gizli düşmanlara dikkat edin ve yıkıcı durumlar görürseniz soğukkanlı olun. Haftanın yoğun konusu; kendinizle ilgileniyor olmanız ve çevreniz ile olan ilişkilerinizdir. Yeni ve hızlı gelişmeler, görüşmeler ya da anlaşmalar; özellikle kariyeri ilgilendiren yabancı ülke ve yabancı kişilerle bağlantıları şanslı ve kolay duruma getiriyor. Bu günlerde; sosyal gruplaşma çevrelerinde daha sağlam, güvenilir, kalıcı dostluklar bulma, iletişime geçme, aşk, meşk ya da yakınlaşma olasılığı vardır.