Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir

Bazı Avrupa ülkelerinin futbol liglerinin sonlandırıldığı, Türkiye'de böyle bir durumun söz konusu olup olmadığı konusunda da açıklama yapan İbrahim Kalın, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun yoğun bir mesai harcadığını belirterek, sadece futbol değil, tüm liglerle ilgili salgının seyrine göre karar verileceğini söyledi.