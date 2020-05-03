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  3. 03 Mayıs 2020 11:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" soruna yanıt verdi. Kalın"Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde mi?" sorusuna şu karşılığı verdi:

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir

"İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır." 

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir

Bazı Avrupa ülkelerinin futbol liglerinin sonlandırıldığı, Türkiye'de böyle bir durumun söz konusu olup olmadığı konusunda da açıklama yapan İbrahim Kalın, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun yoğun bir mesai harcadığını belirterek, sadece futbol değil, tüm liglerle ilgili salgının seyrine göre karar verileceğini söyledi.     

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir

Salgınla beraber dünyada yaşanan ekonomik daralma konusuna da değinen Kalın, şu değerlendirmede bulundu: 

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