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Cumhurbaşkanlığı yeni normalleşmenin kullanım klavuzunu yayınladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, hangi ilde hangi kısıtlamaların devam ettiğini göstermek için hazırladığı haritaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı yeni normalleşmenin kullanım klavuzunu yayınladı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları da yeniden hatırlatan İletişim Başkanlığı'nın haritalı paylaşımları, şöyle:

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Cumhurbaşkanlığı yeni normalleşmenin kullanım klavuzunu yayınladı - Resim: 2
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Cumhurbaşkanlığı yeni normalleşmenin kullanım klavuzunu yayınladı - Resim: 3

Kontrollü normalleşme döneminde kamu çalışma saatleri bu harita ile açıklandı.

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Cumhurbaşkanlığı yeni normalleşmenin kullanım klavuzunu yayınladı - Resim: 4

Sportif tesislerin açık olup olmadığı bu harita ile paylaşıldı.

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