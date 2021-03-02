Cumhurbaşkanlığı yeni normalleşmenin kullanım klavuzunu yayınladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, hangi ilde hangi kısıtlamaların devam ettiğini göstermek için hazırladığı haritaları sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları da yeniden hatırlatan İletişim Başkanlığı'nın haritalı paylaşımları, şöyle:
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Kontrollü normalleşme döneminde kamu çalışma saatleri bu harita ile açıklandı.
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Sportif tesislerin açık olup olmadığı bu harita ile paylaşıldı.
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