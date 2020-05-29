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  3. 29 Mayıs 2020 14:31

Cumhurbaşkanlığı'ndan Milli Muharip Uçak açıklaması

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, SETA Vakfı tarafından düzenlenen online panel esnasında, kritik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Milli Muharip Uçak açıklaması

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, SETA Vakfı tarafından düzenlenen online panel esnasında, kritik açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Milli Muharip Uçak açıklaması

Milli Muharip Uçak Programı ve Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacına ilişkin soruyu yanıtlayan Demir, şunları söyledi:

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Milli Muharip Uçak açıklaması

Özellikle, hazır alım olarak düşünülecek bir çözümün gündemimizde şu an için olmadığını söyleyebilirim. Bütün çabamız, 5'inci nesil Milli Muharip Uçak'a yoğunlaşmış durumda.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Milli Muharip Uçak açıklaması

Bu uçağın da devreye girmesinin blok anlayışı ile yapılması gibi bir yöntemi belirledik. Yani, uçağın operasyonel harekat ihtiyaçları tanımlamasında istenilen performans parametrelerinin hepsinin bir anda sağlanması yerine; belirli parametrelerinin sağlandığı, üst üste konularak ilerlendiği ve nihai performans hedefine erişildiği bir yaklaşım belirleyeceğiz.

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