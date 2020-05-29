Cumhurbaşkanlığı'ndan Milli Muharip Uçak açıklaması

Bu uçağın da devreye girmesinin blok anlayışı ile yapılması gibi bir yöntemi belirledik. Yani, uçağın operasyonel harekat ihtiyaçları tanımlamasında istenilen performans parametrelerinin hepsinin bir anda sağlanması yerine; belirli parametrelerinin sağlandığı, üst üste konularak ilerlendiği ve nihai performans hedefine erişildiği bir yaklaşım belirleyeceğiz.