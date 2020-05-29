Cumhurbaşkanlığı'ndan Milli Muharip Uçak açıklaması
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, SETA Vakfı tarafından düzenlenen online panel esnasında, kritik açıklamalarda bulundu.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, SETA Vakfı tarafından düzenlenen online panel esnasında, kritik açıklamalarda bulundu.
Milli Muharip Uçak Programı ve Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacına ilişkin soruyu yanıtlayan Demir, şunları söyledi:
Özellikle, hazır alım olarak düşünülecek bir çözümün gündemimizde şu an için olmadığını söyleyebilirim. Bütün çabamız, 5'inci nesil Milli Muharip Uçak'a yoğunlaşmış durumda.
Bu uçağın da devreye girmesinin blok anlayışı ile yapılması gibi bir yöntemi belirledik. Yani, uçağın operasyonel harekat ihtiyaçları tanımlamasında istenilen performans parametrelerinin hepsinin bir anda sağlanması yerine; belirli parametrelerinin sağlandığı, üst üste konularak ilerlendiği ve nihai performans hedefine erişildiği bir yaklaşım belirleyeceğiz.