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  3. 12 Temmuz 2017 11:17

Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz afişleri

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı bir hafta sürecek anma törenleriyle birlikte 15 Temmuz’u anlatan çeşitli afişler de hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz afişleri

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Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz afişleri

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Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz afişleri

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