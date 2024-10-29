Cumhuriyet düşmanlarına reklam verenler, 29 Ekim'i görmeyenler... İşte 29 Ekim 1'inci sayfaları...
Türkiye bugün Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılını kutlarken, gazetelerin 1'inci sayfaları hangi gazetelerin Cumhuriyet'i kutladığını, hangisinin Cumhuriyet'i görmezden geldiğini, hangi dev kuruluşların Cumhuriyet ve Cumhuriyetimizin kurucuus Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığıyla bilinen yayın organlarında ilanlar yağdırdığını, "nasıl olsa reklam var" deyip Cumhuriyet'i kendi kutlamayanları ortaya serdi... İşte gazetelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1'inci sayfaları...
Akşam gazetesi 29 Ekim 2024 Salı
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Anayurt gazetesi 29 Ekim 2024 Salı
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Aydınlık gazetesi 29 Ekim 2024 Salı
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Birgün gazetesi 29 Ekim 2024 Salı
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