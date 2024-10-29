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Cumhuriyet düşmanlarına reklam verenler, 29 Ekim'i görmeyenler... İşte 29 Ekim 1'inci sayfaları...

Türkiye bugün Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılını kutlarken, gazetelerin 1'inci sayfaları hangi gazetelerin Cumhuriyet'i kutladığını, hangisinin Cumhuriyet'i görmezden geldiğini, hangi dev kuruluşların Cumhuriyet ve Cumhuriyetimizin kurucuus Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığıyla bilinen yayın organlarında ilanlar yağdırdığını, "nasıl olsa reklam var" deyip Cumhuriyet'i kendi kutlamayanları ortaya serdi... İşte gazetelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1'inci sayfaları...

Cumhuriyet düşmanlarına reklam verenler, 29 Ekim'i görmeyenler... İşte 29 Ekim 1'inci sayfaları... - Resim: 1

Akşam gazetesi 29 Ekim 2024 Salı

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Cumhuriyet düşmanlarına reklam verenler, 29 Ekim'i görmeyenler... İşte 29 Ekim 1'inci sayfaları... - Resim: 2

Anayurt gazetesi 29 Ekim 2024 Salı

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Cumhuriyet düşmanlarına reklam verenler, 29 Ekim'i görmeyenler... İşte 29 Ekim 1'inci sayfaları... - Resim: 3

Aydınlık gazetesi 29 Ekim 2024 Salı

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Cumhuriyet düşmanlarına reklam verenler, 29 Ekim'i görmeyenler... İşte 29 Ekim 1'inci sayfaları... - Resim: 4

Birgün gazetesi 29 Ekim 2024 Salı

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