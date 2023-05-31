Cumhuriyet Köyü'nün ilginç hikayesi! Herkesin soyadı ''S'' harfiyle başlıyor

Köyde 'S' harfi ile başlayan 24 farklı soyadı olduğunu söyleyen Cumhuriyet Köyü Muhtarı Akın Salik, "Soyadı kanunu döneminde köye gelen nüfus memuru, 'Siz hep akrabasınız. S ile başlayan soyadı düşünün ve karar verin' demiş. Bizimkiler de S harfi ile başlayan kelimeler türetmişler. Yani nüfus memuru olayı seriye bağlamış. Köyümüze gelenler de hep merak edip soruyor. Biz de anlatıyoruz" dedi.