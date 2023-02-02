Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Mehmetçik sahada!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan “Kış Tatbikat-2023”, 18 Ocak tarihinde 16 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla başladı. Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan’ın da faaliyetlerde bulunduğu tatbikat, 189’u yabancı olmak üzere 2 bin 113 personel ile icra ediliyor. Tatbikatta ayrıca 402 adet değişik cinste araç ve 762 adet değişik cinste ve çapta silah kullanılıyor. -20 derecelere varan hava sıcaklıklarında icra edilen tatbikat yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojilerin kış şartlarındaki dayanıklılığın ölçülmesi için de önem arz ediyor.