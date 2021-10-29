Cumhuriyet'i kimse ondan daha iyi tanımlayamazdı.. Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri
İşte Atatürk fotoğrafları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri ve Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapılıyor. Atatürk fotoğrafları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri ile 29 Ekim'i kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte Atatürk fotoğrafları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri ve Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri...
ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Atatürk: cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir.
Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. "Türkiye Cumhuriyeti"ni kuran Türkiye haIkına Türk milleti denir." Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)
Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372) Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir. Türk Milleti'nin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet ilkesidir."(1924)