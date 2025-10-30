Cumhuriyetimizin 102. Yılı Muğla’da Coşkuyla Kutlandı

Menteşe’de gerçekleştirilen konserde konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti, çünkü gençler gelecek demek. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türk’üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet!” sözleriyle coşkuyu paylaştı. Kutlamalar, sabah saatlerinde Menteşe Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı; akşam saatlerinde ise Muğla’nın farklı ilçelerinde düzenlenen konserlerle devam etti.