Cumhuriyetimizin 102. Yılı Muğla’da Coşkuyla Kutlandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümünü kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutladı.
Menteşe’de gerçekleştirilen konserde konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti, çünkü gençler gelecek demek. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türk’üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet!” sözleriyle coşkuyu paylaştı. Kutlamalar, sabah saatlerinde Menteşe Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı; akşam saatlerinde ise Muğla’nın farklı ilçelerinde düzenlenen konserlerle devam etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamı Muğla’nın farklı ilçelerinde vatandaşlar konserlerle buluştu. Menteşe’de Emre Aydın, Seydikemer’de Selcan Kökçen Şahin, Datça’da Ezgi Uludağ ve Büyükşehir Kent Orkestrası, Kavaklıdere’de ise Hale Yamaner Okdan sahne aldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ayrıca 31 Ekim’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu’nda “Bir Destanın İzinde”, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ise 1 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde “Bir Sesin İzinde” konserleriyle sahne alacak. Kutlamalar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Zurnazen Festivali, 27-28 Ekim tarihlerinde Milas ve Menteşe’de müzikseverlerle buluştu.
Ayrıca Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde tüm halka açık Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Baloda vatandaşlar, vals gösterileri eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.