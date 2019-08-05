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  3. 05 Ağustos 2019 14:46

Çürümeye terk edilen tarihi hamam satışa çıkarıldı

İstanbul Sultanahmet'te bulunan 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı sahibinden satılığa çıkarıldı. Harebeye dönmüş tarihi hamam için 3.5 milyon dolar isteniyor.

Çürümeye terk edilen tarihi hamam satışa çıkarıldı

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Çürümeye terk edilen tarihi hamam satışa çıkarıldı

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı.

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Çürümeye terk edilen tarihi hamam satışa çıkarıldı

Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.

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Çürümeye terk edilen tarihi hamam satışa çıkarıldı

İstanbul’da Fatih Semtinde Cankurtaran Mahallesinde bulunan yaklaşık 550 yıllık İshak Paşa Hamamı sahibi tarafından satılığa çıkarıldı.

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