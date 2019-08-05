Çürümeye terk edilen tarihi hamam satışa çıkarıldı
İstanbul Sultanahmet'te bulunan 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı sahibinden satılığa çıkarıldı. Harebeye dönmüş tarihi hamam için 3.5 milyon dolar isteniyor.
Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı.
Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.