D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar
Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçların önüne atlayan çocukların tehlike dolu anları kameralara yansıdı.
D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde yaşları 8 ile 12 yaşlarında değişen çocukların yol kenarındaki bariyerleri aşarak yola atlamaları kameralara yansıdı.
Görüntülerde yol kenarında yürüyen çocuklar bir süre sonra demir bariyerleri aşarak D-100 Karayolu'na girdi. O sırada yoldan geçen düğün konvoyunun önünü kesen çocuklar, para istedi.