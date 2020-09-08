SON DAKİKA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BİR KORONAVİRÜS YASAĞI DAHA: 81 İLDE BAŞLIYOR!
KORONAVİRÜS İÇİN BİR KRİTİK KARAR DAHA: ARTIK 81 İLDE YASAK!
BEKLENEN YASAK 6 AY SONRA GELDİ: ARTIK 81 İLDE YASAK!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Eylül 2020 13:31

D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçların önüne atlayan çocukların tehlike dolu anları kameralara yansıdı.

D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar

D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde yaşları 8 ile 12 yaşlarında değişen çocukların yol kenarındaki bariyerleri aşarak yola atlamaları kameralara yansıdı. 

1/ 8
D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar

Görüntülerde yol kenarında yürüyen çocuklar bir süre sonra demir bariyerleri aşarak D-100 Karayolu'na girdi. O sırada yoldan geçen düğün konvoyunun önünü kesen çocuklar, para istedi.

2/ 8
D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar

Daha sonra demir korkuluklara oturan çocuklar, gelip geçen araçlara ve metrobüslere aldırmadı. 

3/ 8
D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Beylikdüzü'nde benzer olayla yaşanmış, metrobüse binmek için tel örgülerin altından geçen iki çocuk yürekleri ağza getirmişti.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM