D-100'de otomobil alev topuna döndü; yol trafiğe kapandı

'YANGINA MÜDAHALE ETTİK AMA SÖNDÜREMEDİK'

Yanan otomobile yangın tüpleri söndürmeye çalışan bir kişi, "Arkadaşlar 'araç yanıyor' diyerek haber verdi. İş yerimizde olan yangın tüplerinin hepsini buraya getirdik. Yangına müdahale ettik ama maalesef söndüremedik. İtfaiye geldi, onlar söndürdü" diye konuştu. (DHA)