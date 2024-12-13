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  4. D-100'de otomobil alev topuna döndü; yol trafiğe kapandı

D-100'de otomobil alev topuna döndü; yol trafiğe kapandı

Küçükçekmece, D-100 kara yolunda bir otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Avcılar istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: DHA
D-100'de otomobil alev topuna döndü; yol trafiğe kapandı - Resim: 1

Yangın, D-100 Kara yolu Sefaköy mevki Avcılar istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. V.K. yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. K., durdurduğu aracından hızla uzaklaştı. Motor kısmandan çıkan alevler kısa sürede büyüdü ve otomobili sardı.

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D-100'de otomobil alev topuna döndü; yol trafiğe kapandı - Resim: 2

OTOMOBİLDE PATLAMALAR OLDU

Otomobilin alev alev yandığını görenler yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Otomobilde küçük çaplı patlamalar yaşandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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D-100'de otomobil alev topuna döndü; yol trafiğe kapandı - Resim: 3

TRAFİK DURDURULDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken D-100 Kara yolu Avcılar istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kullanılamaz hale gelen araç söndürülürken polis ekipleri de kara yolun 2 şeridini kontrollü olarak trafiğe açtı.

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D-100'de otomobil alev topuna döndü; yol trafiğe kapandı - Resim: 4

'YANGINA MÜDAHALE ETTİK AMA SÖNDÜREMEDİK'

Yanan otomobile yangın tüpleri söndürmeye çalışan bir kişi, "Arkadaşlar 'araç yanıyor' diyerek haber verdi. İş yerimizde olan yangın tüplerinin hepsini buraya getirdik. Yangına müdahale ettik ama maalesef söndüremedik. İtfaiye geldi, onlar söndürdü" diye konuştu. (DHA)

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