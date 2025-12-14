Dağda kaybolan minik çocuk kolundaki akıllı saati sayesinde kurtuldu
Isparta'da dağlık alanda kaybolan 12 yaşındaki minik çocuk akıllı saati sayesinde kendisini arayan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri ile çok sayıda vatandaşın çabalarıyla kurtuldu.
Kaynak: İHA
Isparta’nın Sav Kasabası’nda geçtiğimiz gün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Ekrem A. için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Küçük çocuğun kaybolduğu bilgisinin yayılmasıyla birlikte arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Arama çalışmaları sürerken Ekrem A.’nın, akıllı saati üzerinden annesini arayarak kaybolduğunu söylediği öğrenildi.
Çocuğun evlerin görünmediği dağlık bir mevkide bulunduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler belirtilen bölgeye yönlendirildi.
