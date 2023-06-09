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Dağdan kopan kayalar yolu kapattı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan heyelanda dağdan kopan dev kayalar yolu kapattı.

Dağdan kopan kayalar yolu kapattı - Resim: 1

Mengen- Yeniçağa kara yolunun Yumrutaş mevkisinde, bölgede etkili olan yağmurların ardından heyelan oldu. Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, beton bariyerleri de parçalayarak yola indi. Bazı kayalar ise bariyerlere çapıp, kaldı. 

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Dağdan kopan kayalar yolu kapattı - Resim: 2

Heyelan nedeniyle kara yolunun Yeniçağa yönü, Mengen ilçesi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı. 

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Dağdan kopan kayalar yolu kapattı - Resim: 3

Araçlar Gökçesu beldesi güzergahına yönlendirildi. 

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Dağdan kopan kayalar yolu kapattı - Resim: 4

Karayolları ekipleri, kaya parçalarını kaldırıp yolu açmak için çalışma başlattı. (DHA)

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