Dağdan kopan kayalar yolu kapattı

Mengen- Yeniçağa kara yolunun Yumrutaş mevkisinde, bölgede etkili olan yağmurların ardından heyelan oldu. Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, beton bariyerleri de parçalayarak yola indi. Bazı kayalar ise bariyerlere çapıp, kaldı.