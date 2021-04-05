Dağdan topladağı tahtalarla heykel yapıyor

"BEN GERİ DÖNÜŞÜMCÜYÜM"

"Ben bir geri dönüşümcüyüm. Suda sürüklenmiş ağaçlarla heykeller yapıyorum" diyen Ceylan, çalışmalarını şöyle anlattı: "Pandemiden dolayı atölyemi ve yaptığım sanat eserlerini sergilediğim sergi mağazamı kapattım. Pandemi herkesi etkilediği kadar sanat camiasını da etkiledi. Sergiler bitti, oteller kapalı, Antalya bölgesi biraz tedirgin. Ama her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Bu süreçte heykellerimi ev atölyemde yapmaya devam ediyorum. Heykellerim birçok farklı yerde sergileniyor. Özel yaptıklarım, özel isimlerin evlerinde ve ofislerinde bulunuyor. Geri dönüşüm ülkemiz için önemli bir konu. Ben bu konuya sanatsal açıdan bakıyorum. Etkileşim içinde bulunduğumuz veya duygusal olarak bağlandığınız hayvanın heykelini ister istemez daha da güzel yapıyorsunuz. 'Tobi' de benim için önemli bir canlı. Evimin neşesi, onun heykelini yaparken sanırım bu duygusal bağlar etkiledi. Heykel kendisine çok benzedi. O da bahçede heykeliyle sürekli etkileşim halinde."