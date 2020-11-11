Dağlık Karabağ zaferi Avrupa basınında! Türkiye ve Rusya da kazandı

İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden sayılan ve Fransızca basılan "Le Temps", Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmayı, "Türkiye ve Rusya yarının dünyasını şekillendiriyor" başlığıyla duyurdu.



"Luis Lema" imzasıyla yayımlanan makalede, "Kafkasya'da elde edilen ateşkesin büyük kazananı Ankara ve Moskova'dır." değerlendirmesine yer verildi.



ABD ve Avrupalıların bölgede prestij kaybettiğine atıfta bulunulan yazıda, ABD Başkanı Donald Trump ve halefi Joe Biden Beyaz Saray için koltuk mücadelesi verirken, Dağlık Karabağ'da silahların sustuğu kaydedildi.



Makalede ayrıca, Trump'ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ölümcül bir çatışmaya neden olan tırmanışı önlemek için hiçbir şey yapmadığı belirtilerek, "Türkiye ve Rusya günü kazandı. Yarının diplomatik manzarası Batı'nın aleyhinde şekillenmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.