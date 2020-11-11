Dağlık Karabağ zaferi Avrupa basınında! Türkiye ve Rusya da kazandı
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ anlaşmasına ilişkin Avrupa basınında çıkan haberlerde, Türkiye ve Rusya'nın da kazananlar arasında olduğu belirtildi.
Fransa'daki "Le Monde" gazetesinin haberinde, "Moskova'nın himayesinde" imzalanan ateşkes anlaşmasının Azerbaycan'ın zaferini doğruladığı belirtilirken Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da askeri kontrolü kaybettiğinin altı çizildi.
Haberde ayrıca, Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının çatışmalarda önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulanırken Ermenistan'ın 44 gün süren savaş boyunca halkına savaş alanı hakkında yalan söylediği de ifade edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'nın güneyinde etkisini artırdığı kaydedilen haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oyunun kurallarını belirlediği aktarıldı.
"Le Figaro" gazetesinin haberinde ise Dağlık Karabağ konusunda Putin'in Erdoğan başta olmak üzere birçok telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılırken Moskova'daki Lomonossov Üniversitesinden Alexey Fenenko'nun yorumuna da yer verildi.
Fenenko, Minsk Grubu'nun bundan sonra nasıl var olmaya devam edeceğinin bilinmediğini ifade etti.
Haberde ayrıca, "Oyunun sonunda, bitiş düdüğünü çalan her zaman Rusya'dır." yorumu yapıldı.
İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden sayılan ve Fransızca basılan "Le Temps", Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmayı, "Türkiye ve Rusya yarının dünyasını şekillendiriyor" başlığıyla duyurdu.
"Luis Lema" imzasıyla yayımlanan makalede, "Kafkasya'da elde edilen ateşkesin büyük kazananı Ankara ve Moskova'dır." değerlendirmesine yer verildi.
ABD ve Avrupalıların bölgede prestij kaybettiğine atıfta bulunulan yazıda, ABD Başkanı Donald Trump ve halefi Joe Biden Beyaz Saray için koltuk mücadelesi verirken, Dağlık Karabağ'da silahların sustuğu kaydedildi.
Makalede ayrıca, Trump'ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ölümcül bir çatışmaya neden olan tırmanışı önlemek için hiçbir şey yapmadığı belirtilerek, "Türkiye ve Rusya günü kazandı. Yarının diplomatik manzarası Batı'nın aleyhinde şekillenmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.