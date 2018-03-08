Daha 16 yaşında... Tecavüz etti !

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise "Bodrum'da her yıl hayvan zehirlemeleri ve katliamları yaşıyoruz. Bir bu, eksikti; bu da oldu. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu genç, psikolojik olarak hasta olabilir. Tedavi edilmeli" diye konuştu.