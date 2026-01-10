Daha 19 yaşındaydı... 4 bin lira için öldürüldüğü ortaya çıktı!
Adana'da tartıştığı 19 yaşındaki E.D.'yi bıçaklayarak öldüren R.Ö. (20), polis tarafından yakalandı. Zanlının, E.D.'ye 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tarıştığı ortaya çıktı.
Olay, 8 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi. E.D., sokakta buluştuğu R.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Ö., cebinden çıkardığı bıçakla D.'yi karın ve göğsünden yaraladı.
D. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. D.'yi yerde hareketsiz yatarken bulan mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından E.D.'nin cenazesi, toprağa verildi.
'KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI ÇIKARDIM'
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada; şüpheli Ö.'nün, D.'ye 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tartıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin Yenibaraj Mahallesi'nde saklandığını tespit eden polis, bölgede araştırma yaptı. Polisin geldiğini görünce kaçan R.Ö., takip sonucu yakalandı.
Emniyete götürülen Ö., ifadesinde, "E. üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dedi.