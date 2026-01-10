Daha 19 yaşındaydı... 4 bin lira için öldürüldüğü ortaya çıktı!

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI ÇIKARDIM'

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada; şüpheli Ö.'nün, D.'ye 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tartıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin Yenibaraj Mahallesi'nde saklandığını tespit eden polis, bölgede araştırma yaptı. Polisin geldiğini görünce kaçan R.Ö., takip sonucu yakalandı.