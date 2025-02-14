Daha fenası geliyor: İstanbul bu sefer kara gömülecek

İstanbul'da bu hafta etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin bir kısmını beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 12 Şubat'ta okullar tatil edildi. Kar yağışının kenti terk etmesinin ardından sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıktı. Ancak kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor. Hem de bu sefer daha şiddetli olacak.