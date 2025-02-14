Daha fenası geliyor: İstanbul bu sefer kara gömülecek
İstanbul'u terk eden kar yağışı geri dönüyor. Önümüzdeki hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kenti etkisi altına alması bekleniyor. Soğuk havayla birlikte kar yağışı da etkili olacak.
Kaynak: NTV
İstanbul'da bu hafta etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin bir kısmını beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 12 Şubat'ta okullar tatil edildi. Kar yağışının kenti terk etmesinin ardından sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıktı. Ancak kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor. Hem de bu sefer daha şiddetli olacak.
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Megakent Sibirya'dan gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
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Soğuk hava ile birlikte kar yağışı da görülecek.
Yurt genelinde de sıcaklıklar hissedilir seviyede düşecek.
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NTV Meteoloji Editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da da ayın 19'u ile 22'si arası kar ihtimali oldukça yüksek." dedi.
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