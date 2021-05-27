''Daha neler göreceğiz?" derken... Görünmez heykeli 150 bin TL'ye sattı
İtalyan sanatçının sözde yaptığı ama ne basılı ne de dijital formatta herhangi bir fiziksel temsili olmayan "görünmez" heykel 150 bin liraya satıldı.
İtalyan sanatçı Salvatore Garau fiziksel varlığı olmayan görünmez bir heykel yaptı. "Ben" adlı çalışma, 18 Mayıs'ta düzenlenen açık artırmada 15 bin euroya (yaklaşık 150 bin TL) satıldı.
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Eserin ne basılı ne de dijital formatta herhangi bir fiziksel temsili yok. Varlığını doğrulamanın tek yolu, alıcının elindeki orijinallik sertifikasıyla mümkün.
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Italy24 News'un aktardığı habere göre çalışmanın, herhangi bir engelin olmadığı özel bir odada, 150x150 santimetre boyutlarındaki bir alanda sergilenmesi gerekiyor.
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"GÜNÜMÜZÜN MÜKEMMEL BİR METAFORU"
Haberde, Sardinya Adası'ndan olduğu belirtilen Garau'nun "yeni bir tarihi değere sahip olduğu ve günümüzün mükemmel bir metaforunu temsil ettiği" yazıldı.
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