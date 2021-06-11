Daireden gelen koku alarma geçirdi! Suçüstü yakalandılar

Stajyer avukat olduğu öğrenilen Rohat D.’nin (25) üstünü arayan polis ekipleri, bir miktar “marihuana” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine şahsı muhafaza altına alan Yunus timleri, kokunun geldiği daireye baskın düzenledi. Dairede arama yapan polis ekipleri, şeffaf poşetlerin içerisinde çok miktarda “marihuana” ele geçirdi. Ayrıca narkotik madde ticaretinde kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet, içmek amacıyla kullanılan çok sayıda paketli halde çarşaf olarak tabir edilen malzeme, öğütücü makina, sarma makinası bulundu. Yapılan arama ise cep telefonu kamerasına yansıdı.