Depremin izleri Gölcük'te hala sular altında

''GEZİNDİĞİMİZ PARKLAR ARTIK SU ALTINDA''



Depremin izlerinin su altında hala görülebildiğini belirten Marmara Karadeniz Dalış ve Cankurtarma Merkezi Dalış Eğitmeni Cihan Arslan, "Enkazın yüzde 60’ı, 18 metrede ve 35 metreye kadar enkaz devam ediyor. 7- 8 tane çok büyük çınar ağacımız, 2 enkaz binamız, 1’i sağlam diğerinin üzerinde ağlar var ve bir de su altında otomobil var. Görüş olarak yılın çoğu zamanı net bir görüş alabiliyoruz. Eskiden bizim oynayıp, gezindiğimiz parklar, artık suyun altında. Biz sadece oraya misafir olarak girebiliyoruz. Şimdi ise orada çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor. Depremi ben burada yaşadım. Enkaza ilk dalış yaptığım günü hala hatırlıyorum. Gözlerim dolmuştu. Devasa çınar ağaçları çökük bir şekilde duruyor. Çocukluğumuzun geçtiği yerleri suyun altında görünce insan o kötü günleri hatırlıyor" dedi.