Depremin izleri Gölcük'te hala sular altında
Gölcük'te 17 Ağustos 1999 depreminde denize çöken alanın kalıntıları görmek isteyen dalgıçlar ilçeye akın ediyor.
Kocaeli Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin kentte yol açtığı tahribat, yıllar içinde yapılan çalışmalarla giderilirken, Değirmendere’de denize çöken alanın kalıntıları su altında duruyor. Dalış yapanlar; vapur iskelesi, otel, otomobil ve dondurma dolabı enkazını görebiliyor.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremin üzerinden 19 yıl geçti. Kentte ağır tahribata yol açan depremde, Gölcük Değirmendere sahilinde yaklaşık 4 dönümlük alan denize gömüldü.
Depremin izleri kentten zamanla silinirken Değirmendere’de denize çöken alanın kalıntıları, su altında duruyor. Suya gömülen çınar ağacı, vapur iskelesi, otel, bina, dondurma dolabı ve otomobil enkazı dalış yapanlar tarafından görülebiliyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de su altına dalış yaparak, enkazı görüntüledi.
''GEZİNDİĞİMİZ PARKLAR ARTIK SU ALTINDA''
Depremin izlerinin su altında hala görülebildiğini belirten Marmara Karadeniz Dalış ve Cankurtarma Merkezi Dalış Eğitmeni Cihan Arslan, "Enkazın yüzde 60’ı, 18 metrede ve 35 metreye kadar enkaz devam ediyor. 7- 8 tane çok büyük çınar ağacımız, 2 enkaz binamız, 1’i sağlam diğerinin üzerinde ağlar var ve bir de su altında otomobil var. Görüş olarak yılın çoğu zamanı net bir görüş alabiliyoruz. Eskiden bizim oynayıp, gezindiğimiz parklar, artık suyun altında. Biz sadece oraya misafir olarak girebiliyoruz. Şimdi ise orada çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor. Depremi ben burada yaşadım. Enkaza ilk dalış yaptığım günü hala hatırlıyorum. Gözlerim dolmuştu. Devasa çınar ağaçları çökük bir şekilde duruyor. Çocukluğumuzun geçtiği yerleri suyun altında görünce insan o kötü günleri hatırlıyor" dedi.