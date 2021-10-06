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  4. Dalında sadece 1,5 TL ama markette tam 6 TL

Dalında sadece 1,5 TL ama markette tam 6 TL

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden Amasya’da çeşidine göre dalında 1,5 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulan bu lezzetli meyve market ve manavlarda kilosu 5 ile 6 liradan satışa sunuluyor.

Bu yıl üretimin bol olduğu tarım şehrinin verimli bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 35 bin tonun üstünde rekolte bekleniyor.

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Günün erken saatlerinden itibaren bahçelerin yolunu tutarak elma toplayan Amasyalı çiftçiler yere düşenleri de ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Yerden toplanıp kilosu 75 kuruştan satılan elmalar fabrikalara ulaştırılarak meyve suyuna dönüştürülüyor.

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Ürettikleri elmaların kilosunu yaklaşık 15 yıldır 1 ile 2 liradan sattıklarını belirterek yetkililerden sorunlarına çözüm bulmalarını isteyen Bekir Karaoğlu, "Gübre, mazot, ilaç fiyatları sürekli artıyor. Ama elma fiyatları aynı. Bizden çok aracılar kazanıyor. Marketlerde en aşağı 4 lira, 5 liradan satılıyor. İstanbul'da en aşağı 10 liradır" dedi.

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Ürünlerini yetiştirmek için büyük çaba sarf ederken karşılığını yeterince alamadıklarından yakınan Ümit Damatoğlu da "Elmanın kilosu dalında 1,5 lira. Markette 5 lira, 6 lira" diye konuştu.

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