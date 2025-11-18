Daltonlar'a bir operasyon daha... Örgüt lideri yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde, 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', Olası kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama' İşyeri kurşunlama, 'Şantaj', 'İftira', 'Tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.