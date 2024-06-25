Damaca su fiyatı fırladı; vatandaş çözümü böyle buldu

TABELA BOYANDI, UYARI KAPATILDI

Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'ndeki kaynaktan su dolduranlar ise belediye tarafından asılan uyarı tabelasına aldırış etmedi. Konyaaltı Belediyesi tarafından su doldurulan alanın girişine yaklaşık 4 yıl önce asılan tabelada, 'Belediyemiz tarafından bu su kaynağında yaptırılan analiz sonucunda koliform bakterisine rastlanmıştır. İçme suyu olarak tüketilmesi uygun değildir' ifadesi yer alıyor. Tabelada koliform bakterinin 100 mililitrede 72 kob (koloni oluşturan birim) yer aldığı belirtildi. Tabeladaki 'tüketilmesi' yazısı ile bakteri parametresini belirten yazının sarı boyayla kapatıldığı, büyük harflerle belirtilen 'uygun değildir' ibaresinin de zemin rengi olan beyaza boyandığı dikkati çekti.