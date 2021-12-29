Damacana suya da zam geldi: 19 litrelik damaca su 20 lirayı aştı
Döviz kurundaki yükseliş ile, enerji, işçilik, nakliyedeki artışları bahene eden damacana su üreticileri de zam yaptı...
19 litrelik damacana içme suyuna da zam geldi. Bu yılın başında 14-15 liraya satılan 19 litrelik damacana su, 20-21 liraya çıktı. 15 litrelik cam damacanalar ise 25 lira oldu. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, ‘'Döviz kurundaki yükseliş ile, enerji, işçilik, nakliyedeki artışlar etkili oldu'' dedi.
Bir su firmasının Bölge Müdürü Birol Cengiz de, “Vatandaş ‘Allah’ın suyuna ne zammı bu?' diye bize soruyor. Bunun kapağı, etiketi, ham maddesi hepsi dolarla… Mazot fiyatları da çok arttı. Doların hızla yükseldiği dönemde müşterilere fiyat bile veremedik. Bu işi yapanlar her gün omuzlarında 80-90 tane damacana taşıyor, çoğu yerde asansör yok, zor para kazanılıyor” dedi.
SUDER Başkanı Karamehmetoğlu, “Yaşanan pandemi sürecinde, dünyada plastik hammadde üretimi azaldı. Taşımacılık maliyetlerinde artış oldu. Döviz kurundaki yükseliş plastik fiyatlarını yükseltti. Ekonomik şartlar nedeniyle fiyat güncellemeleri oluyor. Direndik ama yılın son çeyreğinde fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldık” dedi ve şunları söyledi:
Su tüketimi azaldı
– 2019 yılından itibaren kişi başı su tüketiminde azalma var 2020 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi yüzde 9,4'lük küçülme ile 10,5 milyar litre oldu. Bunun 5,9 milyar litresi yüzde 6,99'luk küçülme ile damacana satışından, 4,6 milyar litresi de yüzde 12,4'lük küçülme ile PET satış kanalından geldi.. Tonaj olarak damacana toplamın yüzde 56'sını, diğer ambalajlı sular ise yüzde 44'ünü oluşturuyor. 2020 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,4 milyar TL oldu.