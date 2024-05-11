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Damada nikahta arkadaşlarından mezar taşı şakası

Antalya'da evlenen bir çiftin düğününde, damadın arkadaşları, mezar taşı ve karanfillerle şaka yaptı.

Kaynak: DHA
Damada nikahta arkadaşlarından mezar taşı şakası - Resim: 1
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Damada nikahta arkadaşlarından mezar taşı şakası - Resim: 2

Damadın arkadaşları, çift fotoğraf çektirmek için beklediği sırada ellerinde üzerinde 'Y.Ş., aramızdan ayrılış tarihi, saygı ve özlemle' yazılı mezar taşı ile salona girdi.

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Damada nikahta arkadaşlarından mezar taşı şakası - Resim: 3

Siyah kıyafetler ve karanfillerle salona giren arkadaş grubunu gören çift ve davetliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Damada nikahta arkadaşlarından mezar taşı şakası - Resim: 4

Mezar taşını salona getirip masanın önüne koyan gençler, sırayla ellerindeki karanfilleri bıraktı. Gülüşmeler arasında çiftin yanına giden damadın arkadaşları, mutluluk diledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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