Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar

Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde yaşayan Sezer Dündar'ın düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Halayların çekildiği katılımcıların doyasıya eğlendiği düğünde geleneklere göre bu kez damat değil, kardeşi işkenceye maruz kaldı.