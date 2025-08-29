Damadını 9 kurşunla öldürdü
Aksaray'da bir kişi, yanında kalan kızıyla boşanma aşamasında olan damadını tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü.
Kaynak: DHA
Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. U.D. (37), 2 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Y.A.'nın (59) evine gitti.
Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası U.D. ile kayınpederi Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A., damadı U.D.'ye tabancayla 9 el ateş etti.
D. kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri A.'yı gözaltına aldı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde D.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. D.'nin cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
