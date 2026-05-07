Damadını bıçaklayarak öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Kağıthane'de kızını silahla yaralayan damadını göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide D.A.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. D.A.'nın ifadesinde, ''Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti'' dediği öğrenildi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında eliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen R.E. (33), boşanma aşamasındaki eşi N.E.’nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada R.E., eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı B. E. (32) ile annesi D.A.'yı darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan D.A. (58), R.E.'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Ağır yaralanan N.E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen kayınvalide D.A. ve B.E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan D.A. ve B. E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
'ONA ENGEL OLMAK İÇİN MUTFAĞA KOŞUP BIÇAK ALDIM'
Gözaltına alınan D.A. emniyetteki ifadesinde, "O gün Batman'dan İstanbul'a gelmiş. Evin önüne geldi. Kapıyı çalıp konuşmak istediğini söyledi. Biz de ona inanıp kapıyı açtık. Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı. Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" dedi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen D. A. ile kızı B. E., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)