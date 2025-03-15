Damat dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
Adana'da boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan İ.T., tabancayla ateş açtığı kayınbiraderini öldürdü, kayınvalidesi, kayınpederi ile bir komşularını yaraladı.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'ta meydana geldi. İ.T. akrabası S.T. ile birlikte boşanma aşamasında olduğu eşi, 2 çocuk annesi E.T.'nin bulunduğu kayınpederi V.E.'nın evine gitti.
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E.T. çocukların evde olmadığını söyleyince ikili arasında kapı önünde tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi ile İ.T. tabanca ile eşinin ailesine rastgele ateş açtı. Saldırgan kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
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Kayınbirader F.E.'nin öldüğü belirlenirken, yaralanan kayınvalide B. E., kayınpeder V.E. ile komşuları H.V., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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