  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Damat dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Damat dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan İ.T., tabancayla ateş açtığı kayınbiraderini öldürdü, kayınvalidesi, kayınpederi ile bir komşularını yaraladı.

Kaynak: DHA
Damat dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'ta meydana geldi. İ.T. akrabası S.T. ile birlikte boşanma aşamasında olduğu eşi, 2 çocuk annesi E.T.'nin bulunduğu kayınpederi V.E.'nın evine gitti.

1 / 6
Damat dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

E.T. çocukların evde olmadığını söyleyince ikili arasında kapı önünde tartışma çıktı.

2 / 6
Damat dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Tartışmanın büyümesi ile İ.T. tabanca ile eşinin ailesine rastgele ateş açtı. Saldırgan kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 

 

3 / 6
Damat dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Kayınbirader F.E.'nin öldüğü belirlenirken, yaralanan kayınvalide B. E., kayınpeder V.E. ile komşuları H.V., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

4 / 6