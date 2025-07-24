Damlaya damlaya yuva olacak: İşte ev sahibi olmanın yeni yöntemi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut edinmeyi kolaylaştıracak Gayrimenkul Sertifikası modelinin detaylarını açıkladı. Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin de yıl sonuna kadar duyurulacağını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek, konut edinmeyi kolaylaştıran ve herkesin gayrimenkul yatırımına adım atabilmesini sağlayacak yeni finansman modeli olan Gayrimenkul Sertifikası Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Yıl sonunda yeni sosyal konut projesini başlatıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimizle paylaşacak. 81 ilde konut ve kira fiyatlarının düşeceğini göreceğiz. Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşanan konut darlığının ortadan kalkacağını göreceğiz.
Ülkemizin de yer aldığı bu coğrafyada çatışmalar artarak devam ediyor. Tüm bunların yanında 6 Şubat depremleri gibi afetler konut piyasasındaki baskıyı artırıyor. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar artıyor, vatandaşın konuta erişimi zorlaşıyor.
Bugün Gayrimenkul Sertifikası'nı sizlere tanıyoruz. Yeni konut ve arsa arzlarıyla sorunları kökten çözeceğiz. 81 ilimizi hem afetlere hazırlayacağız, hem de yapılması gerekenleri milletimizle el ele vererek hayata geçireceğiz.