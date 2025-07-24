Damlaya damlaya yuva olacak: İşte ev sahibi olmanın yeni yöntemi

Ülkemizin de yer aldığı bu coğrafyada çatışmalar artarak devam ediyor. Tüm bunların yanında 6 Şubat depremleri gibi afetler konut piyasasındaki baskıyı artırıyor. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar artıyor, vatandaşın konuta erişimi zorlaşıyor.