Danimarka'da ölü vizonlar yakılacak!

10 MİLYON VİZON ÖLDÜRÜLDÜ

Dünyanın en büyük vizon kürkü ihracatçısı Danimarka, hayvanlarda Covid-19'un mutasyona uğramış bir versiyonunun bulunmasının ardından, Başbakan Mette Frederiksen, ülkedeki tüm vizon popülasyonunun öldürüleceğini duyurdu. 15-17 milyon vizonun bulunduğu tahmin edilen ülkede şu ana kadar 10 milyon vizonun itlaf edildiği belirtildi.