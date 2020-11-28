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  3. 28 Kasım 2020 14:17

Danimarka'da ölü vizonlar yakılacak!

Danimarka, öldürülen milyonlarca vizonun toplu mezarlardan toprağın üstüne çıkmasının ardından tüm vizonların yakılması planlıyor.

Danimarka'da ölü vizonlar yakılacak!

10 MİLYON VİZON ÖLDÜRÜLDÜ
Dünyanın en büyük vizon kürkü ihracatçısı Danimarka, hayvanlarda Covid-19'un mutasyona uğramış bir versiyonunun bulunmasının ardından, Başbakan Mette Frederiksen, ülkedeki tüm vizon popülasyonunun öldürüleceğini duyurdu. 15-17 milyon vizonun bulunduğu tahmin edilen ülkede şu ana kadar 10 milyon vizonun itlaf edildiği belirtildi.

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Danimarka'da ölü vizonlar yakılacak!

Ancak, toprağa gömülen vizonların yüzeyin üstüne çıkması ülkede büyük bir endişe yaratıyor. Haftanın başında yayımlanan tüyler ürperten fotoğraflarda, vizonların cesetlerinin çürüme esnasında ortaya çıkan gazlar nedeniyle şişerek toprağan üstüne çıktığı görüldü.

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Danimarka'da ölü vizonlar yakılacak!

ZOMBİ VİZON TEPKİSİ
Danimarkalılar ölü hayvanların fotoğraflarını zombi vizon etiketi kullanarak sosyal medyada paylaşarak, hükümete tepki gösterdi.

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Danimarka'da ölü vizonlar yakılacak!

YÜKSEK MİKTARLARDA AZOT VE FOSFOR GAZI ENDİŞESİ
Söz konusu durum, mutant virüsle ilgili endişeleri artırmasının yanı sıra, ortaya çıkan büyük miktardaki azot ve fosfor gazının mezarlık etrafında toprakları zehirleyeceği korkusunu da beraberinde getirdi.

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