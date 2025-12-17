  1. Anasayfa
  4. Dar sokağa giren TIR ortalığı birbirine kattı: ''Birazdan linç edileceksin''

İstanbul Kağıthane'de dar sokakta ilerleyen TIR, manevra yaptığı sırada park halindeki 3 araca zarar verdi. TIR'ın araçlara zarar verdiğini gören bir kadının, ''Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe'' diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: DHA
Olay, dün saat 08.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den geldiği öğrenilen TIR’ın şoförü, semtteki dar sokağa girdi.

Burada ilerleyen şoför ardından caddeye bağlanmak için manevra yapmaya başladı. Bu sırada TIR’ın dorsesi park halinde olan araca çarptı. 

 

Vatandaşların bağırarak uyarmasına rağmen manevra yapmaya devam eden şoför, bu kez de başka otomobile çarparak zarar verdi. 

İşlek caddede uzun süre trafiğin durmasına neden olan TIR şoförü, manevra yapmayı sürdürerek park halindeki başka bir otomobile daha çarptı.

