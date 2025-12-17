Dar sokağa giren TIR ortalığı birbirine kattı: ''Birazdan linç edileceksin''
İstanbul Kağıthane'de dar sokakta ilerleyen TIR, manevra yaptığı sırada park halindeki 3 araca zarar verdi. TIR'ın araçlara zarar verdiğini gören bir kadının, ''Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe'' diyerek tepki gösterdiği görüldü.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 08.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den geldiği öğrenilen TIR’ın şoförü, semtteki dar sokağa girdi.
1 / 11
Burada ilerleyen şoför ardından caddeye bağlanmak için manevra yapmaya başladı. Bu sırada TIR’ın dorsesi park halinde olan araca çarptı.
2 / 11
Vatandaşların bağırarak uyarmasına rağmen manevra yapmaya devam eden şoför, bu kez de başka otomobile çarparak zarar verdi.
3 / 11
İşlek caddede uzun süre trafiğin durmasına neden olan TIR şoförü, manevra yapmayı sürdürerek park halindeki başka bir otomobile daha çarptı.
4 / 11