Darbe sonrası sular durulmuyor! Bir günde 38 kişi öldü
Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda dün 38 kişi hayatını kaybetti. BM'den yapılan açıklamada, toplam can kaybının 50'yi geçtiği, gösterilerde 1200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, darbe karşıtı gösterilerde sadece dün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Burgener, düzenlediği basın toplantısında, darbeden bu yana bugün Myanmar'da ''en kanlı'' günün yaşandığını belirtti.
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''Sadece bugün 38 kişi öldü'' diyen Burgener, ''Darbeden beri 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.'' ifadesini kullandı.
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Burgener, şimdiye kadar yaklaşık 1200 kişinin gözaltına alındığını, uluslararası topluma, birlik olma ve Myanmar'daki darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.
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