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  4. Darbe sonrası sular durulmuyor! Bir günde 38 kişi öldü

Darbe sonrası sular durulmuyor! Bir günde 38 kişi öldü

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda dün 38 kişi hayatını kaybetti. BM'den yapılan açıklamada, toplam can kaybının 50'yi geçtiği, gösterilerde 1200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Darbe sonrası sular durulmuyor! Bir günde 38 kişi öldü - Resim: 1

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, darbe karşıtı gösterilerde sadece dün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Darbe sonrası sular durulmuyor! Bir günde 38 kişi öldü - Resim: 2

Burgener, düzenlediği basın toplantısında, darbeden bu yana bugün Myanmar'da ''en kanlı'' günün yaşandığını belirtti.

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Darbe sonrası sular durulmuyor! Bir günde 38 kişi öldü - Resim: 3

''Sadece bugün 38 kişi öldü'' diyen Burgener, ''Darbeden beri 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.'' ifadesini kullandı.

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Darbe sonrası sular durulmuyor! Bir günde 38 kişi öldü - Resim: 4

Burgener, şimdiye kadar yaklaşık 1200 kişinin gözaltına alındığını, uluslararası topluma, birlik olma ve Myanmar'daki darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

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