Darbe üstüne darbe ! İnlerine girdik...

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK ve KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şahısların sorgusunun ardından bölgede Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan geniş çaplı terör operasyonları sürüyor.