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  3. 17 Temmuz 2017 15:12

Darbeci asker yine olay çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında eski Yüzbaşı Haldun Gülmez yine olay çıkarttı. Darbe sanığı bugün de duruşma salonuna gitmemekte direnince jandarmalar tarafından taşındı.

Darbeci asker yine olay çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam ediliyor.

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Darbeci asker yine olay çıkardı

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

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Darbeci asker yine olay çıkardı

Sanıklar jandarmalar eşliğinde mahkeme salonuna alındı. Sanıklardan Haldun Gülmez, araçtan inmeyi reddedince jandarmalarca salona götürüldü.

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Darbeci asker yine olay çıkardı

Sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınlarının hazır bulunduğunu duruşmaya başlandı.

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