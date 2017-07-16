Darbecilerin ağızları açık bıraktıran yalanları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında en önde yer alan sivil ve asker kökenli sanıkların birbiriyle çelişen savunmaları ise adeta komedyenleri kıskandırıyor. Bugüne kadar neredeyse hiçbiri "darbe girişiminde yer almadığını" savunan sanıklardan girişimin merkezi Akıncı Üssü'nde olanlar ya tarla ya arsa bakmaya gittiğini söylerken Genelkurmay Karargahı'ndakilerin çoğu ise "darbeyi önlemeye" çalıştığını öne sürdü. "Akıncı Üssü'ne gezmeye giden, güvenlik kameralarını korumak için söken, terörle mücadele için F16 ile TBMM'yi bombalayan" darbecilerin yalanlarını ise görüntüler ve deliller bir bir çürütüyor. Darbecilerin bu çelişkili, güldüren savunmalarından yapılan derlemeler ise Türkiye'nin nasıl bir mücadele verdiğini tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor.



