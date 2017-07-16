Darbecilerin ağızları açık bıraktıran yalanları
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında en önde yer alan sivil ve asker kökenli sanıkların birbiriyle çelişen savunmaları, adeta komedyenleri kıskandırıyor.
Üzerinden bir yıl geçen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yargılamalar sürerken, darbe girişiminde en önde yer alan sivil ve asker kökenli sanıkların birbiriyle çelişen savunmaları adeta komedyenleri kıskandırıyor.
Türkiye, 15 Temmuz'un birinci yılında FETÖ'cü hainlerin şehit ettiği evlatlarını anarken, devletin bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenmesi de büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Kısa sürede püskürtülen darbe girişimi sonrası harekete geçen cumhuriyet savcıları tarafından hazırlanan iddianamelerle hain planın tüm ayakları bir bir ortaya çıkarılırken, devam eden mahkemeler ise örgütün ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında en önde yer alan sivil ve asker kökenli sanıkların birbiriyle çelişen savunmaları ise adeta komedyenleri kıskandırıyor. Bugüne kadar neredeyse hiçbiri "darbe girişiminde yer almadığını" savunan sanıklardan girişimin merkezi Akıncı Üssü'nde olanlar ya tarla ya arsa bakmaya gittiğini söylerken Genelkurmay Karargahı'ndakilerin çoğu ise "darbeyi önlemeye" çalıştığını öne sürdü. "Akıncı Üssü'ne gezmeye giden, güvenlik kameralarını korumak için söken, terörle mücadele için F16 ile TBMM'yi bombalayan" darbecilerin yalanlarını ise görüntüler ve deliller bir bir çürütüyor. Darbecilerin bu çelişkili, güldüren savunmalarından yapılan derlemeler ise Türkiye'nin nasıl bir mücadele verdiğini tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor.
Bu çelişkili savunmalardan bazıları şöyle:
Akıncı Üssü’ne torun sevmeye gitmiş
Darbe girişimine ilişkin Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yargılandığı çatı davasında "bir numara" olarak tanımlanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, o gün Akıncı Hava Üssü'ne torun sevmeye gittiğini söylemişti. Eski Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı Tuğamiral Sinan Sürer, darbeye katıldığını inkar etmişti ancak karargahtaki görüntüler Sürer'i yalanladı. Sürer, darbeyi önlemek için Genelkurmay Karargahı'na girmeye çalışan sivillere ateş açarken görüntülendi. Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanlığı görevinde bulunan eski Korgeneral İlhan Talu, Özel Kuvvetler Komutanlığından bir grubun karargaha girdiğini gördükten sonra makamına geçerek 16 Temmuz günü saat 10.00'a kadar odasından çıkmadığı yönünde ifade vermişti. Karargah içerisindeki görüntülerde ise Talu'nun da teçhizatlı askerlere emirler verdiği görüldü.