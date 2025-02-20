Darbettiği eşini hastaneye götüren ambulansı takip edip, durdurmaya çalıştı

Bu sırada H.Ö.’nün kocası ise otomobiliyle ambulansı takip ederek, durdurmaya çalıştı. Trafikte zor anlar yaşayan sağlık ekibi, komuta merkezine durumu bildirerek yardım istedi. Komuta merkezinden durum polise bildirildi. Hastaneye yaklaşık 1 kilometre kala Diyarbakır Adliyesi önüne gelen ambulans, gördükleri bir polis aracının yanında durdu. Bunu gören kocanın içinde bulunduğu dörtlüleri yakılı otomobil, yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ambulans da H.Ö.’yü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürdü. H.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu ve şikayetçi olmadığı için kocasıyla ilgili işlem yapılmadığı belirtildi. (DHA)