Darbeye teşebbüsle suçlanan Ayşe Barım hakim karşısında! Ünlüler adliyeye akın etti!

'BENİ ŞANTAJCI, PROVOKATÖR GİBİ GÖSTEREN İDDİALAR DÖKÜLDÜ'

Barım, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda şantaj konulu bir soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 10 gün sonra, yine düğmeye basılmış gibi, benim Gezi Parkı olaylarını yönlendirdiğim, oyuncuları oraya götürdüğüm gibi beni şantajcı, provokatör gibi gösteren iddialar döküldü. Gezi Parkı 12 yıl önceydi. Davalar açıldı, soruşturmalar yapıldı. Bu soruşturmaların hiçbir anında ne şüpheli ne sanık ne de tanık olarak ismim geçmedi. Ben 12 yıl sonra nasıl bu suçlamayla suçlanıyorum, anlamıyorum. 2015 yılındaki ID İletişim oyuncuları listelenmiş; ama 2013 yılında ID İletişim'de 43 oyuncu vardı ve bu oyuncuların sadece 13'ü Gezi Parkı'na kendi istekleriyle gitmiştir. Benim Gezi Parkı'nda sadece aynı kıyafetle gittiğim fotoğraflar var çünkü sadece bir gün gittim. Oyunculardan biri bir gün Gezi Parkı'na gideceklerine dair bir tweet atıyor, ben de retweetliyorum ve onlarla gidiyorum. Ben gittiğimde bazıları zaten oradaydı. Zaten dizi oyuncularım orada olduğu için ben de gittim. Oraya her gün bir dolu ünlü gidiyordu; hatta bu yüzden basın sıkı takipteydi. Basın da orada olduğu için oyuncular bir açıklama yapmak istediler ve elden ele megafonla açıklama yaptılar. İddianamede bu oyuncuların hepsinin fotoğrafları, kimlerin ne açıklama yaptığı yazıyor. Orada benimle çalışmayan birçok oyuncu da vardı. Ama iddianamede sanki bütün ünlüler oraya gitmiş ve hepsi ID İletişim'de çalışıyormuş gibi gösterilmiş. Oyuncuların çoğu o zamanlar bizimle çalışmıyordu" diye konuştu.