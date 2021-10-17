Darwin'in mikroskobu açık artırmaya çıkıyor
Ünlü bilim insanı ve evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin'e ait bir mikroskop Londra'da açık artırmayla satılacak.
Ünlü İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin'in oğluna verdiği bir mikroskop 15 Aralık'ta düzenlenecek bir müzayedeyle sahibini bulacak.
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4,5 MİLYON LİRAYA KADAR ALICI BULMASI BEKLENİYOR
Londra'dakiş Christie's müzayede evi tarafından yapılan açık artırmada, mikroskobun fiyatının 480 bin dolara yani yaklaşık 4,5 milyon liraya kadar alıcı bulması bekleniyor.
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Mikroskobun 1825'te tasarlandığı ve Darwin'in günümüze kalan 6 mikroskobundan biri olduğu belirtiliyor.
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Diğer taraftan, Charles Darwin mikroskobu oğlu Leonard'a vermişti ve yaklaşık 200 yıldır Darwin ailesinde bulunuyordu.
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