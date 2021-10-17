Darwin'in mikroskobu açık artırmaya çıkıyor

4,5 MİLYON LİRAYA KADAR ALICI BULMASI BEKLENİYOR

Londra'dakiş Christie's müzayede evi tarafından yapılan açık artırmada, mikroskobun fiyatının 480 bin dolara yani yaklaşık 4,5 milyon liraya kadar alıcı bulması bekleniyor.