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  4. 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada

Datça'da 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada

Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Datça'da 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada - Resim: 1

Datça'da bugün öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı.

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Datça'da 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada - Resim: 2

Hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu.

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Datça'da 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada - Resim: 3

Yaklaşık 10 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi. (DHA)

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Datça'da 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada - Resim: 4
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