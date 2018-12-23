Davraz'a turist akını başladı
Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi yeni sezonun açılışya dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı.
Isparta'daki Davraz Kayak Merkezinde yeni sezon, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı. Doğal güzellikleriyle dikkati çeken merkez, bu yıl sezona erken başladı.
Yeterli karın yağmasıyla kapılarını açan merkez, konuklarına Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı sunuyor.
Her kategoriden uygun pistlerin bulunduğu merkez, doğal manzarasıyla ziyaretçilerini cezbederken ulaşım ve konaklama noktasında da iyi imkanlar sunuyor.