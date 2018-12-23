  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Aralık 2018 17:15

Davraz'a turist akını başladı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi yeni sezonun açılışya dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı.

Davraz'a turist akını başladı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezinde yeni sezon, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı. Doğal güzellikleriyle dikkati çeken merkez, bu yıl sezona erken başladı.

1/ 52
Davraz'a turist akını başladı

Yeterli karın yağmasıyla kapılarını açan merkez, konuklarına Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı sunuyor.

2/ 52
Davraz'a turist akını başladı

Her kategoriden uygun pistlerin bulunduğu merkez, doğal manzarasıyla ziyaretçilerini cezbederken ulaşım ve konaklama noktasında da iyi imkanlar sunuyor.

3/ 52
Davraz'a turist akını başladı

4/ 52
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM