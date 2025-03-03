Davulcu beklerken, maganda geldi... Sahur vakti magandası kamerada

Edinilen bilgilere göre olay, gece geç saatlerde Serik'te bir mahallede meydana geldi. Sahur vaktine hazırlanan vatandaşlar, dinlenmek ve uykuya çekilmek için evlerinde huzurlu bir gece geçirmek isterken, bir sürücünün yüksek sesle müzik çalması ve aracının ön iki kapısını açarak sesi tüm mahalleye yayması, büyük rahatsızlığa neden oldu.