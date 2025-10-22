  1. Anasayfa
Dayı-yeğen arasındaki kavga kanlı bitti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dayı-yeğen arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Dayı-yeğen arasındaki kavga kanlı bitti - Resim: 1

Olay, saat 18.00 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak’ta meydana geldi. S.B. ile yeğeni M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Dayı-yeğen arasındaki kavga kanlı bitti - Resim: 2

Yaşanan arbede sırasında S.B. göğsünden, M.D. ise kulağından bıçak darbeleriyle yaralandı.

Dayı-yeğen arasındaki kavga kanlı bitti - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dayı-yeğen arasındaki kavga kanlı bitti - Resim: 4

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

