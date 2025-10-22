Dayı-yeğen arasındaki kavga kanlı bitti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dayı-yeğen arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 18.00 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak’ta meydana geldi. S.B. ile yeğeni M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Yaşanan arbede sırasında S.B. göğsünden, M.D. ise kulağından bıçak darbeleriyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
