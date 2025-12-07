  1. Anasayfa
Dayısının döverek ölüme terk ettiği çocuk 2 gün sonra bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Suriyeli 10 yaşındaki çocuk, baraj kıyısındaki kayaların altında yaralı halde bulundu. Küçük çocuğun dayısı tarafından dövülerek ölüme terk edildiği ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu A.A., 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. 10 yaşındaki A.’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verildi. 

Jandarma ve bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk, sağ olarak Reyhanlı baraj gölü kıyısında yaralı halde bulundu. 

Bitkin halde üzeri kayalarla kapalı halde bulunan A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. 

Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

