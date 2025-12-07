Dayısının döverek ölüme terk ettiği çocuk 2 gün sonra bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Suriyeli 10 yaşındaki çocuk, baraj kıyısındaki kayaların altında yaralı halde bulundu. Küçük çocuğun dayısı tarafından dövülerek ölüme terk edildiği ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu A.A., 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. 10 yaşındaki A.’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verildi.
1 / 7
Jandarma ve bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk, sağ olarak Reyhanlı baraj gölü kıyısında yaralı halde bulundu.
2 / 7
Bitkin halde üzeri kayalarla kapalı halde bulunan A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
3 / 7
Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.
4 / 7